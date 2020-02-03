Хабибу неинтересен реванш с Макгрегором

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что его не интересует возможность реванша с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором.



"Мне неинтересен реванш с Макгрегором. Если предложат 100 миллионов долларов? Есть многие виды спорта, куда можно вложить такие деньги. А мне зачем 100 миллионов за то, чтобы я его еще раз побил?" - сказал Хабиб во время разговора с журналистами на пресс-конференции в Махачкале.



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