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Хабибу неинтересен реванш с Макгрегором

Хабибу неинтересен реванш с Макгрегором

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что его не интересует возможность реванша с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором.

"Мне неинтересен реванш с Макгрегором. Если предложат 100 миллионов долларов? Есть многие виды спорта, куда можно вложить такие деньги. А мне зачем 100 миллионов за то, чтобы я его еще раз побил?" - сказал Хабиб во время разговора с журналистами на пресс-конференции в Махачкале.

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