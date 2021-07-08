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Хаос в Лондоне: фанаты с размахом отметили выход Англии в финал Евро-2020
Тысячи футбольных фанатов устроили настоящий хаос в Лондоне. Болельщики с шумом праздновали победу сборной Англии в полуфинале Евро-2020.
Факт
Команда впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы
В центре британской столицы толпы людей зажигали файеры, пели песни, залезали на крыши автомобилей и автобусов.
Приехавшая полиция стала разгонять толпу. Особо непослушных фанатов задерживали.
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