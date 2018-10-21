Хавьер Дзанетти открыл филиал Академии миланского "Интера" в Беларуси

Забыть то, как играл аргентинский футболист Хавьер Дзанетти, мы не можем до сих пор. Уже вице-президент миланского "Интера" завершил карьеру четыре года назад, но кажется, что повесил бутсы на гвоздь только вчера. Удивительно, но именно Беларусь помогла легенде миланского клуба вновь вспомнить навыки игры номер один.

В день открытия филиала Академии миланского "Интера" в нашей стране Дзанетти время провел невероятно продуктивно. Он разрезал торт с символикой "нерро дзурри" (так поэтично на итальянском звучат цвета команды - черные и синие), играл с детьми и любителями в футбол, выступал в роли вратаря и, конечно, пел. Попадает ли в ноты легендарный футболист, который большую часть карьеры провел в стране, известную своими тенорами, вы узнаете из репортажа Андрея Козлова.

В общем-то так начинаются футбольные игры в каждом дворе. По крайней мере, так происходило в годы детства автора этого материала. Хавьер Дзанетти на открытии филиала Академии миланского "Интера" в Беларуси комфортно чувствовал себя и перед камерой, и тогда, когда думал, что она не работает.

Именно так прощаются с футболом звезды игры номер один на планете. Энергетическим центром вселенной становится арена - в данном случае легендарный стадион "Джузеппе Меаццо", дом для двух итальянских грандов, ведь тут проводит домашние матчи и "Милан". Хавьер Дзанетти в эти минуты долго говорил трогательные слова, признаваясь в любви к болельщикам. Именно в такие мгновения мы понимаем, почему футбол называют религией.

Аргентинец стал олицетворением "Интера" XXI века, когда под руководством Жозе Моуриньо команда победила в Лиге чемпионов. Вообще знаменитую черно-синюю футболку, отсюда и прозвище команды - "нерро дзурри", надевали многие: Балотелли, Роналдо, Станкович, Рекоба, Маццола, Факкети, Барези, Вьери. Список фантастический. Но мы и мечтать не могли, что подобный футбольный бренд станет тесно связан с Беларусью.

Это случилось в марте 2018. Тогда в Минск пожаловал руководитель Академии миланского "Интера" Марко Монти только спустя несколько дней после празднования клубом 110-летия! В Доме футбола при участии председателя федерации Сергея Румаса и экс-футболиста Виталия Кутузова, поигравшего немало на Апеннинах, был подписан договор о сотрудничестве с футбольной школой Николая Мурашко. Спустя несколько месяцев сказка станет реальностью.

Торжественных эпизодов в день официального открытия филиала Академии было много. Все началось утром с разрезания символического торта.

Вскоре "Интер" пускает корни в белорусской столице. Филиал Академии будет базироваться на улице Серова на полях футбольной школы Николая Мурашко. Итальянские методики станут постепенно внедряться в учебный процесс.