Хавьер Санетти официально открыл в Минске филиал академии миланского "Интера"

Легендарный футбольный бренд теперь связан и с белорусской столицей. Один из самых знаменитых футболистов XXI века Хавьер Санетти сегодня официально открыл в Минске филиал академии миланского "Интера" на базе футбольной школы Николая Мурашко. Событие торжественное. Не обошлось и без исполнения гимна "Интера".