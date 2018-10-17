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Хавьер Санетти официально открыл в Минске филиал академии миланского "Интера"

Легендарный футбольный бренд теперь связан и с белорусской столицей. Один из самых знаменитых футболистов XXI века Хавьер Санетти сегодня официально открыл в Минске филиал академии миланского "Интера" на базе футбольной школы Николая Мурашко. Событие торжественное. Не обошлось и без исполнения гимна "Интера".

Съемочная группа Агентства теленовостей весь день провела рядом со звездным аргентинцем. Все подробности в "Главном эфире" в ближайшее воскресенье.