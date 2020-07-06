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Хави на год продлил контракт с катарским "Аль-Саддом"

Ранее сообщалось, что испанец может возглавить "Барселону". Впрочем, в новом соглашении есть опция, позволяющая ему уйти в каталонский клуб.

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