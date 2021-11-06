Хави официально объявлен тренером ФК "Барселона"

"Барселона" официально объявила о назначении Хави главным тренером команды. Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, контракт со специалистом рассчитан до конца 2025 года. Ожидается, что Хави прилетит в Барселону сегодня, а в понедельник состоится его презентация в качестве главкома.