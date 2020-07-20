Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии и вышел в лидеры зачета пилотов

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии и повторил рекорд Михаэля Шумахера по числу побед на одном этапе. Немецкий пилот восемь раз был первым на Гран-при Франции. Вторым финишировал Макс Ферстапен, третьим - партнер Хэмилтона по "Мерседес" Валтери Боттас. После трех этапов британец возглавил зачет пилотов. В Кубке конструкторов "Мерседес"вне конкуренции.



