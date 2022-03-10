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Хет-трик Бензема вывел футбольный "Реал" в 1/4 финала Лиги чемпионов
Хет-трик Бензема, оформленный за 17 минут, приносит "Реалу" путевку в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов. Француз тем самым стал возрастным игроком в истории турнира, оформлявшим хет-трик, - 34 года и 80 дней. Форвард "Реала" так ответил на точный удар Мбаппе - тот открыл счет в концовке первого тайма, Карим же отличался с 61-й по 78-ю минуты. 3:1 - "сливочные" побеждают, а парижане снова откладывают свою мечту о трофее в Лиге чемпионов.
"Манчестер Сити" - в 1/4 финала Лиги чемпионов
Вопрос с выходом в следующий раунд плей-офф "Манчестер Сити" практически решил еще в Португалии, где победил "Спортинг" - 5:0. На Туманном Альбионе "горожане" не стали напрягаться и разошлись с лиссабонцами безголевой ничьей. Ранее в четвертьфинал прошли "Ливерпуль" и "Бавария". Жеребьевка пройдет 18 марта, когда будут известны все участники этой стадии.
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