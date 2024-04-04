ХК "Брест" впервые в истории в финале Кубка Президента

В четверг, 4 апреля, определился второй участник финала плей-офф белорусской хоккейной Эстралиги сезона-2023/24 - им стал хоккейный клуб "Брест", сообщает БЕЛТА.



В полуфинале брестчане встречались с одним из фаворитов сезона - солигорским "Шахтером". "Горняки" стали лучшей командой регулярного чемпионата, в то время как южане после 55 туров финишировали в таблице только седьмыми, отстав от "Шахтера" на 33 балла. В первом раунде плей-офф солигорчане легко разобрались с "Химиком" (4:0), а вот "Брест" пробирался через тяжелейшую серию с еще одним претендентом на золото - "Витебском" (4:3). Казалось, "горняки" точно станут для "зубров" непреодолимой преградой, но у подопечных Сергея Пушкова было на этот счет собственное мнение.



На шестой поединок серии, который принимал город над Бугом, южане выходили в статусе лидеров, выиграв три предыдущих матча из пяти. Главная игра в истории местного хоккея стартовала для хозяев неудачно, которые пропустили уже на 45-й секунде встречи. Тем не менее, данный факт брестчан нисколько не смутил: во втором периоде команда не просто сравняла цифры, но и вышла вперед усилиями Алексея Селивоника и Максима Мельникова - 2:1.



В начале заключительной трети "Шахтеру" удалось отыграться, но эта шайба в итоге оказалась для солигорского клуба последней в этом матче и сезоне в целом. За три с половиной минуты до сирены Виктор Бовбель снова обеспечил хозяевам лидерство, а в концовке Сергей Малявко поразил пустые ворота и установил окончательный счет. 4:2 в игре и 4:2 в серии - "Брест" впервые в истории выходит в финал Кубка Президента, "горняки" снова довольствуются только бронзовыми медалями.

