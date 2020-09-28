ХК "Динамо-Минск": 5 побед подряд

Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в регулярном сезоне КХЛ. Накануне по буллитам в гостях обыгран "Трактор" из Челябинска, 3:2. "Зубры" делят второе место на Западе со СКА. Уже завтра столичный клуб примет в Череповце "Северсталь", а вот 1 октября с большой долей вероятности игры против рижского "Динамо" не будет. Латыши на карантине и им, скорее всего, присудят техническое поражение, по крайней мере матча в расписании турнира уже нет.