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ХК "Динамо-Минск": 5 побед подряд
ХК "Динамо-Минск": 5 побед подряд
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в регулярном сезоне КХЛ. Накануне по буллитам в гостях обыгран "Трактор" из Челябинска, 3:2. "Зубры" делят второе место на Западе со СКА. Уже завтра столичный клуб примет в Череповце "Северсталь", а вот 1 октября с большой долей вероятности игры против рижского "Динамо" не будет. Латыши на карантине и им, скорее всего, присудят техническое поражение, по крайней мере матча в расписании турнира уже нет.
Кучук выиграл после 4 поражений
Футбольное минское "Динамо" накануне лишь благодаря 11-метровому удару Евгения Шикавки выиграло у "Витебска", 1:0. Бело-синие поднялись на 8-е место в турнирной таблице, прервав серию из четырех неудач. До медальной зоны за шесть матчей до конца чемпионата отставание 10 очков. Менее часа остается до заключительного поединка 25-го тура, в котором "Минск" примет "Смолевичи". Еще один матч "Белшина" - "Шахтер" перенесен из-за форс-мажорных обстоятельств.
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