ХК "Динамо-Минск" не сыграет в Кубке Салея - 2022

Один человек погиб и восемь получили тяжелые травмы, десятки пострадали. Машина въехала в толпу людей в самом центре Берлина - на улице Ранкештрассе. Водитель, который врезался в стеклянную витрину магазина, задержан, мотивы поступка пока неизвестны. Именно на этой улице 8 лет назад был совершен теракт - грузовик с польскими номерами въехал в толпу на рождественской ярмарке. Жертвами стали минимум 12 человек.