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ХК "Динамо-Минск" объявил о старте тренировочного лагеря

Это первый выход на лед канадского легионера минского "Динамо" Шона Лалонда. Сегодня "зубры" объявили о старте тренировочного лагеря, также было проведено командное собрание с тренерским штабом и руководством клуба. Напомним, первый товарищеский матч "Динамо" запланирован на 28 июля - команда Крэйга Вудкрофта встретится с "Сибирью" на "Чижовка-Арене".

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