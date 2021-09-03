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ХК "Динамо-Минск" сыграет первый матч сезона против одноклубников из Москвы

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги станет 13-м для минского "Динамо". Столичный клуб начнет его с выездной серии. Уже сегодня обновленная дружина под руководством Крейга Вудкрофта выйдет на лед ВТБ Арены и сыграет против "Динамо" из Москвы. Следить за ходом поединка можно будет на телеканале "Беларусь 5". Начало прямой трансляции в 19:20.

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