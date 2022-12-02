ХК "Динамо-Молодечно" возглавил Александр Полищук

Тренерские перестановки в хоккейном клубе "Динамо-Молодечно". Пост главкома команды покинул Андрей Ковалев, сообщает пресс-служба клуба. Контракт расторгнут по соглашению сторон.



Новым наставником молодеченцев стал Александр Полищук. Ранее Полищук работал на тренерском мостике в "Гомеле", жлобинском "Металлурге", "Пинских ястребах" и "Юности".



Специалист находится в расположении команды и уже в субботу выйдет на матч в новой роли. В 29 играх текущего сезона динамовцы набрали 23 очка, и на данный момент команда занимает лишь десятую строчку в турнирной таблице.



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