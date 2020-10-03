ХК "Гомель" арендовал вратаря у клуба НХЛ

Кирилл Устименко из системы "Филадельфии" перешел в стан "рысей", сообщает официальный сайт Белорусской федерации хоккея. Уроженец Гомеля в минувшем сезоне провел пять матчей за фарм "летчиков" в АХЛ "Лихай Вэлли Фантомс", отразив почти 89 % бросков.

"Гомель" же сегодня в 17:00 в рамках очередного тура Экстралиги сыграет против "Динамо" в Молодечно.