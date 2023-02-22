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ХК "Металлург" сыграет против "Локомотива" - прямая трансляция на "Беларусь 5"

Белорусская хоккейная экстралига приближается к раунду плей-офф, а значит, что совсем скоро лучшие клубы вступят в борьбу за Кубок Президента. Регулярная стадия близка к завершению.

22 февраля на телеканале "Беларусь 5" - прямой эфир встречи действующего победителя соревнований - жлобинского "Металлурга", который примет на домашнем льду оршанский "Локомотив". Старт трансляции в 19:20.

Поединок имеет важное значение: названные коллективы бьются за последние путевки нокаут-раунда.

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