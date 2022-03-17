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ХК "Металлург" вышел в полуфинал Кубка Президента
Жлобинский "Металлург" вновь побеждает "Динамо-Молодечно", делает счет 4:0 в серии и уверенно выходит в полуфинал Кубка Президента. Накануне вечером "сталевары" победили - 2:1. А вот "Гомель" проиграл "Неману" - 1:2, здесь счет в серии 3:1 в пользу клуба из Гродно.
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