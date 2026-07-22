"Хочется просто хорошо выступать" - Анна Гуськова о новом олимпийском цикле

Сборная Беларуси по фристайлу зашла на новый четырехлетний цикл подготовки. Олимпийская чемпионка Пхенчхана, серебряный призер белых Игр в Пекине Анна Гуськова продолжает профессиональную карьеру.

У команды уже состоялся первый контрольный старт после отпускной поры и подготовительного кэмпа. Юниоры разыграли медали первенства страны по прыжкам на лыжах в воду. Старт прошел в Центре фристайла.

В комплексе поменяли покрытие на склоне. Наши признанные мастера показали прыжки вне зачета. Самую сложную комбинацию выполнила Гуськова. После Анна в эксклюзивном интервью "Первому информационному" обозначила главные вехи до Олимпиады во французских Альпах 2030-ть.

"Кажется, что это большой путь, а на самом деле вот вчера была Италия, а завтра будет уже Франция. Все просто по щелчку пальца. Поэтому с самого начала подготовки летнего трамплина, который идет сейчас, сразу надо с таким бодрым духом подходить, потому что время пролетит абсолютно незаметно. Хочется просто хорошо выступать, поехать в полном объеме, прокатить все Кубки мира, потому что это тоже важно. По нарастающей как-то входишь в олимпийский цикл. Поэтому ждем Кубки мира, ждем чемпионата мира и ждем Олимпиады", - отметила Гуськова.

По результатам первенства сформирована делегация, которая поедет в Швейцарию для сбора на открытом воздухе. Белорусы туда отправятся в субботу. На финише данного кэмпа наша команда выступит на статусных соревнованиях 16 августа. Также ждет дружина осеннего заседания Совета ФИС для получения полного допуска с белорусским флагом и гимном на мировую арену.