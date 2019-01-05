К хоккейным баталиям, которыми сейчас живет белорусская столица. Рождественский турнир - день третий.

Развязка близка к своему завершению. Самые интригующие и напряженные матчи начнутся завтра. Напомним, команда Президента Беларуси ранее обеспечила себе место в полуфинале. Поэтому белорусские хоккеисты сегодня отдыхали и ждали имя оппонента в матче за выход в финал. Им стала команда Объединенных Арабских Эмиратов. Другая пара полуфиналистов - сборные России и Финляндии. А это значит, что зимний хоккейный праздник продолжается.

Приблизилась к своей развязке и "Золотая шайба". Завтра у ребят выходной. А в понедельник нас будут ждать четыре захватывающих поединка. Программу дня в 10:45 откроет матч за 7 место. Самый же главный поединок запланирован на 14 часов. В это время за победу в турнире сойдутся столичные "Грифоны" и "Сокол" из Могилевской области.