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Вратарь минского "Динамо" А. Колосов - лучший новичок четвертой недели КХЛ

Лучшим новичком недели КХЛ признан вратарь минского "Динамо" Алексей Колосов - об этом сообщает официальный сайт лиги. По воротам Колосова, было нанесено 103 броска (это 34,3 броска в среднем за игру), из которых он отразил 91,26 %. В матче с "Трактором" Колосов во второй раз в карьере КХЛ сыграл на ноль.

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