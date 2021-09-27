Вратарь минского "Динамо" А. Колосов - лучший новичок четвертой недели КХЛ

Лучшим новичком недели КХЛ признан вратарь минского "Динамо" Алексей Колосов - об этом сообщает официальный сайт лиги. По воротам Колосова, было нанесено 103 броска (это 34,3 броска в среднем за игру), из которых он отразил 91,26 %. В матче с "Трактором" Колосов во второй раз в карьере КХЛ сыграл на ноль.