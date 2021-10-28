Хоккеист А. Овечкин забрасывает в ворота "Детройта", но "Вашингтон" все равно уступает

Александр Овечкин продолжает охоту за вечным рекордом Гретцки. Этой ночью российский форвард Вашингтона забросил в ворота "Детройта", однако столичные уступили в овертайме - 2:3. Таким образом Ови сократил отставание от Халла, идущего 4-м в списке энхаэловских снайперов, до трех шайб. До Гретцки пока далеко - 156 точных бросков.