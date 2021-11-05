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Хоккеист А. Протас возвращается в "Херши Беарз"
Алексей Протас возвращается из "Вашингтон Кэпиталз" в клуб АХЛ "Херши Беарз". Причиной стало включение в основной ростер "столичных" Ника Дауда, которого вывели из списка травмированных. Белорус дебютировал в НХЛ в ночь на 2 ноября в матче против "Тампа-Бэй Лайтнинг". Он провел на льду 3 минуты 53 секунды, выиграл одно вбрасывание из пяти и завершил встречу с нулем в графе показателя полезности. Нападающий стал 13 белорусом в истории НХЛ. За "Херши" в этом сезоне Протас сыграл в шести матчах, в которых забросил 1 шайбу, отдал 3 ассиста при показателе полезности плюс 3.
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