Хоккеист Алексей Протас помог "Вашингтону" победить "Анахайм"

Команде второго белоруса, играющего в сильнейшей хоккейной лиге мира, удалось одержать победу. Алексей Протас помог Вашингтону в матче против "Анахайма". Витебчанин провел на льду 9 минут 23 секунды, в его активе один силовой прием и пять выигранных вбрасываний из восьми. "Кэпиталз" победили в серии буллитов - 4:3.