ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Хоккеист Алексей Протас забросил первую шайбу в НХЛ

Алексей Протас вновь получил в раздевалке Вашингтона топор как приз лучшему нападающему матча, причем из рук партнера по звену Александра Овечкина, а его команда добивается победы над Каролиной.

Но главное - Протас отметился первой шайбой в своей энхаэловской карьере, которая получилась чуть курьезная. Шайба отскочила от конька защитника соперника. Столичные победили - 4:2.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все