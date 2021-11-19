Хоккеист Е. Шарангович принял участие в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ Егор Шарангович появился на льду в составе команды "Нью-Джерси Девилз". На выезде "дьяволы" уступили "Флориде" 1:4. Белорусский форвард гостей провел на льду 16 минут 12 секунд, совершил три броска по воротам, допустил две потери, проиграл вбрасывание и заработал "-1" по системе "плюс-минус". В нынешнем НХЛ сезоне у Егора 13 матчей.

