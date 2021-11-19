3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Хоккеист Е. Шарангович принял участие в матче НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ Егор Шарангович появился на льду в составе команды "Нью-Джерси Девилз". На выезде "дьяволы" уступили "Флориде" 1:4. Белорусский форвард гостей провел на льду 16 минут 12 секунд, совершил три броска по воротам, допустил две потери, проиграл вбрасывание и заработал "-1" по системе "плюс-минус". В нынешнем НХЛ сезоне у Егора 13 матчей.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все