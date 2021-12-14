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Хоккеист Егор Шарангович пропустил тренировку "Нью-Джерси"

Егор Шарангович пропустил тренировку "Нью-Джерси", но лишь в качестве меры предосторожности. Белорусский форвард не включен в COVID-протокол и не сдавал положительный тест на коронавирус. В то же время защитники Кристиан Ярош и Райан Грейвз, а также форвард - капитан команды Нико Хишир сейчас заражены COVID и недоступны для тренерского штаба.

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