Хоккеист Егор Шарангович пропустил тренировку "Нью-Джерси"

Егор Шарангович пропустил тренировку "Нью-Джерси", но лишь в качестве меры предосторожности. Белорусский форвард не включен в COVID-протокол и не сдавал положительный тест на коронавирус. В то же время защитники Кристиан Ярош и Райан Грейвз, а также форвард - капитан команды Нико Хишир сейчас заражены COVID и недоступны для тренерского штаба.