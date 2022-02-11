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Хоккеист Егор Шарангович - третья звезда матча НХЛ против "Сент-Луиса"
Шайба и две результативные передачи - как итог - звание третьей звезды победного поединка. Ударные действия белорусского нападающего "Нью-Джерси" Егора Шаранговича помогли добиться успеха в игре с "Сент-Луис-Блюз" 7:4. На льду наш форвард провел более 16 минут, трижды бросил по воротам, совершил два перехвата и заработал положительный, плюс один коэффициент полезности. Всего в сезоне, а это 42 игры, Шарангович набрал 21 балл - это 9 заброшенных шайб и 12 голевых передач. В таблице Восточной конференции "дьяволы" идут 12-ми.
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