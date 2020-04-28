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Хоккеист Максим Сушко вернулся из США и тренируется в Бресте
Вернуться из США в Беларусь был вынужден игрок сборной страны, юная звезда белорусского хоккея, выступающая за океаном, - Максим Сушко. Дело в том, что сезон в североамериканских лигах был также приостановлен на неопределенный срок. Как эпидемиологическую ситуацию встретили в Пенсильвании - рассказ из первых уст в сюжете Станислава Липского.
Как вирус изменил жизнь в США
Улыбка на лице Максима Сушко - прямое следствие тренировки. Столь нужные атлету эндорфины от занятий спортом белорус в отличие от своих американских одноклубников может и получает в эти дни на родине - в Бресте. Тренировки проходят по индивидуальной программе - бокс, прыжки: молодому хоккеисту важно постоянно работать над взрывной силой. В такой ситуации еще совсем недавно был сам Максим: в США сезон остановили, и боссы клуба в прямом смысле слова обязали игроков закрыться дома. Рядом с 21-летним нападающим в эти дни отец - Сергей Сушко, он, к слову, директор местного хоккейного клуба. Жизнь в городе над Бугом продолжается в обычным режиме, и это однозначно плюс, подчеркивает спортивный функционер.
НХЛ. Возобновление сезона
Когда возобновят хоккейный сезон за океаном, пока неизвестно. В минувшие выходные НХЛ и Ассоциация игроков активизировали переговоры о возобновлении турнира, сообщил NY Post. Отмечается, что пока речь идет в основном не о деталях продолжения сезона, а о концепциях. Так, по-прежнему популярной остается идея проведения матчей в нескольких базовых городах. Торонто и Коламбус называются среди главных кандидатов. На встрече замечены Гэри Беттмэн, его заместитель, руководитель профсоюза Дон Фер и ряд игроков, включая Джона Тавареса. Сезон НХЛ был приостановлен 12 марта. Что же, пока Максиму ничего иного не остается, как поддерживать себя в форме в родном Бресте. Тренировки на льду в Беларуси Максим начнет в мае.
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