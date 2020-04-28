Хоккеист Максим Сушко вернулся из США и тренируется в Бресте

Вернуться из США в Беларусь был вынужден игрок сборной страны, юная звезда белорусского хоккея, выступающая за океаном, - Максим Сушко. Дело в том, что сезон в североамериканских лигах был также приостановлен на неопределенный срок. Как эпидемиологическую ситуацию встретили в Пенсильвании - рассказ из первых уст в сюжете Станислава Липского.







Как вирус изменил жизнь в США

Улыбка на лице Максима Сушко - прямое следствие тренировки. Столь нужные атлету эндорфины от занятий спортом белорус в отличие от своих американских одноклубников может и получает в эти дни на родине - в Бресте. Тренировки проходят по индивидуальной программе - бокс, прыжки: молодому хоккеисту важно постоянно работать над взрывной силой. В такой ситуации еще совсем недавно был сам Максим: в США сезон остановили, и боссы клуба в прямом смысле слова обязали игроков закрыться дома. Рядом с 21-летним нападающим в эти дни отец - Сергей Сушко, он, к слову, директор местного хоккейного клуба. Жизнь в городе над Бугом продолжается в обычным режиме, и это однозначно плюс, подчеркивает спортивный функционер.





НХЛ. Возобновление сезона