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Хоккеист Михаил Стефанович забросил лакросс-гол и помог "Шахтеру" одолеть "Лиду"

Красивые кадры из хоккейной Экстралиги: форвард "Шахтера" Михаил Стефанович забросил лакросс-гол в матче с "Лидой" и помог своей команде добыть победу. "Горняки" одержали верх со счетом 5:2.

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