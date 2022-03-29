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Хоккеист Роман Горбунов перешел в солигорский "Шахтер"
Контракт между форвардом Романом Горбуновым и минским "Динамо" расторгнут. Роман присоединится к "Шахтеру", за который сыграет в плей-офф чемпионата Беларуси. Данное решение принято, чтобы хоккеист получил дополнительную игровую практику, сообщает пресс-служба "зубров". В этом сезоне Горбунов суммарно провел в КХЛ 46 матчей, в которых набрал 16 очков при показателе полезности +1.
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