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Хоккеист Владислав Еременко перешел в "Металлург"
Из Минска в Магнитогорск - защитник сборной Беларуси по хоккею Владислав Еременко подписал двухлетний контракт с "Металлургом" - финалистом прошедшего Кубка Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба команды.
23-летний белорус в прошедшем чемпионате провел 44 матча за минское "Динамо" и набрал в них 6 очков, три шайбы и столько же результативных передач при нейтральном показателе полезности. Всего в лиге на счету Еременко 141 встреча и 25 очков. В 2018 году защитник был выбран "Нэшвиллом" на драфте.
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