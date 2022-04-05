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Хоккеист Владислав Колячонок сыграл за "Аризону"

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Аризона" уступила "Сент-Луиси". Все решили 4 безответные шайбы "блюзменов" во втором периоде. Итог 5:1 в пользу "Сент-Луиса". Владислав Колячонок провел на льду 18 минут 25 секунд, заблокировал 3 броска, завершил игру с показателем полезности -1. Всего в текущем чемпионате Колячонок выходил на лед в 24 поединках - в его активе 3 балла.

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