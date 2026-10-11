Хоккеистам приготовиться: сборная Беларуси ждет решения по чемпионату мира

В ближайшее время станет понятно, сможет ли поехать национальная сборная в Германию на чемпионат мира. Отечественная федерация делает все возможное и невозможное, чтобы планетарный форум в мае 2027 года для белорусских игроков состоялся. Пока ИИХФ вернула на старты под своей эгидой исключительно юношескую дружину, а также две девичьи команды (национальную и U-18). На минувшей неделе в Испании состоялся полугодовой конгресс ведомства. Отныне немец Франц Райндль - его руководитель. Параллельно в совет структуры был избран наш земляк Сергей Гончаров. Генеральный секретарь Федерации хоккея страны Андрей Башко в эксклюзивном интервью "Первому информационному" рассказал о взаимодействии с IIHF и проведенных переговорах на полях конгресса.

Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси:

"Мы ведем себя корректно, последовательно, дружелюбно. И будем смотреть, как будут двигаться к нам навстречу другие представители, другие страны. В общем и целом атмосфера была теплая, позитивная. Все друг друга слушали, слышали. Я не знаю, как пойдет это все дальше, но поводов для оптимизма стало больше. Будем работать с этим составом конгресса. У нас есть определенные планы по борьбе за нашу национальную команду и за команду U-20. Можем ли мы надеяться на ближайший чемпионат мира для нашей взрослой сборной? В течение ближайшего месяца может быть понятно по поводу нашей национальной команды. Мы за это боремся".

Женская сборная страны по хоккею сыграет на чемпионате мира в дивизионе III B. Это связано с расформированием четвертого дивизиона. Данное решение также было принято на конгрессе в Испании. Кроме того, шесть наших арбитров допущены к работе на планетарных форумах.