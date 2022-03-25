Хоккеисты "Алмаза" выиграли "Золотую шайбу" в младшей возрастной группе дивизиона Б

Команда "Алмаз" из Дятловского района Гродненской области стала победительницей "Золотой шайбы" на призы Президента Беларуси в младшей возрастной группе в дивизионе Б. Здесь соперничали ребята из регионов, где нет крытых ледовых арен. Свою победу "алмазовцы" обеспечили себе досрочно. Серебро и бронзу разделили львы - "огненные" из Гомельской области и "кадинские" из Могилевской.

Еще одни триумфаторы нынешней "Золотой шайбы". "Партизаны" из Партизанского района Минска не так давно одержали победу в дивизионе А. Администрация столичного региона решила еще больше замотивировать своих ребят и устроила сюрприз - на одной из тренировок на лед вместе с любителями вышлихоккеисты из столичных "зубров" - Либор Гудачек и Якуб Крейчик.