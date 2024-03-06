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Хоккеисты "Динамо-Минск" победили московское "Динамо" - 3:1 и сократили отставание в серии плей-офф
Хоккеисты минского "Динамо" одержали первую победу в стартовом раунде плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, сообщает БЕЛТА.
Сегодня серия между минским и московским "Динамо" переехала в столицу Беларуси. До этого "зубры" проиграли оба матча на площадке соперника - 1:4 и 3:4. Начало домашней встречи осталось за минчанами, на шестой минуте шайба после кистевого броска Романа Горбунова проползла под голкипером соперника - 1:0. Ближе к концу трети москвичи перехватили инициативу, но Алексей Колосов отвел все угрозы от своих ворот.
В середине второго периода минчане получили право поиграть в большинстве. По ходу отрезка наши парни создали несколько опасных моментов, один из которых увенчался успехом - точный бросок нанес Ник Меркли. Немногим погодя в меньшинстве остались уже "зубры", после чего гости также воспользовались своей возможностью. Любопытно, что гол в ворота минского клуба соорудили его бывшие игроки: Бреннан Менелл сделал наброс, а Седрик Пакетт подставил клюшку.
В заключительной трети москвичи ринулись отыгрываться, но нарвались на контратаку хозяев, которую завершил все тот же Меркли, оформивший дубль. Вскоре минчанам был предоставлен шанс побегать в формате 5 на 3, но никаких дивидендов подопечные Дмитрия Квартальнова не извлекли. Впрочем, этого и не потребовалось: на сей раз гости отыграть дефицит в две шайбы не смогли. Финальный счет - 3:1 в пользу "Динамо" минского.
Таким образом, наши хоккеисты сократили отставание в серии до четырех побед - 1:2. Следующий поединок между командами в пятницу также примет "Минск-Арена", встреча стартует в 17.00. Пятый матч противостояния состоится в Москве 10 марта.
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