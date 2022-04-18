Хоккеисты "Металлурга" одержали первую победу в финале Кубка Президента

Интрига в погоне за Кубком Президента по хоккею набирает обороты. Накануне финальная серия до четырех побед переместилась в Жлобин, и местный "Металлург" не разочаровал своих болельщиков. Хозяева открыли счет в матче с "Юностью", а второй период завершили со счетом 3:1 в свою пользу. Третья двадцатиминутка, правда, осталась за гостями, но общая победа досталась жлобинчанам - 6:5. "Сталевары" сокращают счет в финальной серии: 2:1 в пользу "Юности". Следующий поединок пройдет здесь же 19 апреля.