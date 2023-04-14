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Хоккеисты "Металлурга" сравняли счет в финале Кубка Президента против "Немана"
В белорусской хоккейной экстралиге продолжается чемпионская серия сезона-2022/23 - финал Кубка Президента, сообщаетБЕЛТА.
14 апреля "Неман" и "Металлург" провели второй поединок в серии до четырех побед, встреча команд снова состоялась в гродненском Ледовом дворце спорта. Жлобинчане, которые за всю прошлую игру ни разу не смогли поразить чужие ворота, на сей раз отличились уже на 4-й минуте - счет в матче открыл Игорь Угольников. Неудачным для "Немана" вышло и начало второй трети, когда преимущество гостей удвоил защитник Вячеслав Грамович. Первую голевую атаку гродненцы соорудили ближе к экватору поединка, точным броском за хозяев отметился Герман Поддубный. Однако за оставшиеся полтора периода игроки "Немана" так и не смогли восстановить паритет на табло - в итоге 2:1, "Металлург" сильнее.
Таким образом, после двух игр в финальном противостоянии установилось равенство - 1:1, первый поединок между командами 12 апреля завершился в пользу гродненцев (2:0). Далее "Металлург" и "Неман" ожидают две встречи в Жлобине, которые пройдут в ближайшие воскресенье и вторник. При необходимости пятый, шестой и седьмой матчи серии будут сыграны 20, 22 и 24 апреля.
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