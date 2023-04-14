Хоккеисты "Металлурга" сравняли счет в финале Кубка Президента против "Немана"

14 апреля "Неман" и "Металлург" провели второй поединок в серии до четырех побед, встреча команд снова состоялась в гродненском Ледовом дворце спорта. Жлобинчане, которые за всю прошлую игру ни разу не смогли поразить чужие ворота, на сей раз отличились уже на 4-й минуте - счет в матче открыл Игорь Угольников. Неудачным для "Немана" вышло и начало второй трети, когда преимущество гостей удвоил защитник Вячеслав Грамович. Первую голевую атаку гродненцы соорудили ближе к экватору поединка, точным броском за хозяев отметился Герман Поддубный. Однако за оставшиеся полтора периода игроки "Немана" так и не смогли восстановить паритет на табло - в итоге 2:1, "Металлург" сильнее.