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Узнали, кто собрал больше всего наград на церемонии закрытия сезона Экстралиги 2023/2024 по хоккею
Михаил Шалагин - лучший хоккеист сезона Экстралиги! Нападающий солигорского "Шахтера" забрал 5 индивидуальных наград. И это рекорд по числу статуэток за одну церемонию подведения итогов соревновательного года. Чемпион страны, жлобинский "Металлург", собрал больше всего призов на празднике. Представители "сталеваров" взяли 6 наград.
На "хоккейном оскаре" побывала и наш корреспондент Кристина Камыш.
Сезон Экстралиги 23/24 завершен. Церемония закрытия состоялась в четвертый раз. И это прекрасный повод для хоккеистов снять краги, шлемы и коньки, убрать в сторонку клюшки, достать из шкафов смокинги, собраться вместе и в замечательной компании сказать друг другу спасибо за этот соревновательный год, который, действительно, был отличным.
Профильная федерация вида спорта умеет удивлять и всегда готовит небанальное шоу. На этот раз участникам церемонии было предложено провести "Еще одну игру". Темой оформления стали легендарные аркады 90-х годов, которые вновь начали набирать популярность.
Главное достижение всего хоккейного сообщества - это увеличение зрительского интереса к Экстралиге. Конкуренция в чемпионате выросла. Доказательство тому феноменальный прорыв "Бреста" или сенсационный вылет в полуфинале Кубка Президента укомплектованного солигорского "Шахтера". Болельщик шел на непредсказуемые результаты. Так, во время плей-офф был зафиксирован 31 аншлаг на аренах. История первенства по данному показателю переписана. В совокупности почти полмиллиона человек посетили все матчи сезона.
25 статуэток нашли своих обладателей
Некоторые победители были известные еще до церемонии, так как хоккеисты стали лучшими по амплуа в гладком чемпионате и нокаут-раунде. Но, пожалуй, из всех номинаций четыре были основными. 18-летний форвард минской "Юности",Арсений Ковгореня, второй год кряду забрал приз "Лучшему молодому игроку". За 55 матчей парень набрал 31 результативный балл.
Примечательно, что на празднике нападающий отсутствовал, так как вместе с "молодежкой" выступает сейчас на турнире в Новосибирске. Награда имени Руслана Салея, которая вручается спортсмену, проявившему лучшие лидерские качества как на льду, так и за его пределами, на этот раз досталась капитану жлобинского "Металлурга" Сергею Костицыну.
Приз имени Владимира Наумова, который вручается лучшему тренеру сезона, получил Дмитрий Кравченко.
Специалист привел своих "сталеваров" к третьему чемпионству подряд. В этом сезоне более титулованного человека на мостиках команд попросту не было. И уже известно, что коуч продолжит сотрудничать с "Металлургом". Весь Жлобин ликует.
Главная награда вечера - лучший хоккеист сезона - оказалась в руках нападающего "Шахтера" Михаила Шалагина. 91 балл, 51 гол в 64 матчах сезона. Россиянин опередил ближайшего преследователя в списке бомбардиров на 30 очков, параллельно переписав 2 рекорда чемпионата Беларуси. Но вообще форвард увез с собой 5 статуэток.
Теперь болельщикам хоккея стоит переключить свое внимание на главную команду страны. Сборная в эти дни активно работает на "Минск-Арене". В мае парни проведут 5 товарищеских матчей. Вначале в Казахстане запланирован трехдневный турнир с участием хозяев, нашей дружины и коллектива "Россия 25". Затем белорусы и россияне отправятся в "Большой тур сборных". В рамках него состоятся еще три встречи - в Омске, Туле и Минске. Игра в столице Синеокой пройдет 11-го числа. Билеты уже поступили в продажу.
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