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Хоккеисты "Металлурга" третий раз обыграли "Брест" в Кубке Президента и находятся в шаге от чемпионства
Горячий лед, аншлаг на трибунах и буря неподдельных эмоций: хоккейные баталии продолжаются. Финальная серия Кубка Президента переехала в Брест. И "Металлург", нацеленный оформить чемпионский хет-трик, находится в шаге от выполнения заветной задачи. "Волки" накануне добыли третью победу кряду над "зубрами". Каким же получился поединок в городе над Бугом? Подробности в сюжете Алеси Чечуры.
Горячая борьба на льду и неутихающая поддержка с трибун. Финал Кубка Президента впервые в Бресте, но при очередном аншлаге. 2488 человек наблюдали за валидольным третьим поединком с мест Ледовой арены. Гораздо больше болело за любимую команду у экранов в прямом эфире. К матчу дружины подошли со счетом 2:0 в серии в пользу "Металлурга" и на домашней площадке "зубры" были нацелены добыть первую "викторию". Но "волки" без боя сдаваться не собирались. Стартовая треть не порадовала заброшенными шайбами. Зато во второй двадцатиминутке зрители увидели сразу три. Первыми отличись гости. Александр Подкорытов реализовал большинство и открыл счет.
Спустя пять минут и опять при игре в большинстве отличается уже Сергей Кузнецов, увеличив преимущество гостей. "Зубры" находятся с ответом лишь под занавес второго периода. Федор Качан сокращает отставание. А в третьей двадцатиминутке Сергей Шелег переводит игру в овертайм (первый в финальной серии).
Для того чтобы выявить победителя, команде понадобилось лишь 3 дополнительные минуты. Роман Достанко приносит "Металлургу" победу - 3:2 в матче, и - 3:0 в серии.
Таким образом, "стальные волки" уже в следующем поединке в Бресте могут оформить чемпионский хет-трик. Четвертый матч пройдет 16 апреля в 20:00. Прямая трансляция на "Беларусь 5".
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