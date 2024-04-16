Хоккеисты "Металлурга" в третий раз подряд завоевали Кубок Президента

Четвертую игру финального противостояния принимал брестский ледовый дворец. Гости из Жлобина выходили на матч, не имея поражений в серии, - 10 и 12 марта "стальные волки" дома практически не оставили сопернику шансов (6:1 и 3:1), выездной поединок 14 апреля также завершился в пользу "Металлурга" (3:2 в овертайме). Как и два дня назад, сегодня, 16 апреля, в стартовом периоде соперники расписали ничью. По ходу отрезка опытнейший форвард жлобинчан Сергей Костицын дважды оставлял свою команду в меньшинстве, но воспользоваться этим хозяева не смогли.



В следующей трети хоккеисты тоже долгое время обходились без голов, но за три минуты до отправки на второй перерыв случился ключевой момент - шайбу в ворота "Бреста" отправил нападающий "Металлурга" Константин Лукин. Заключительный период начался для "зубров" наихудшим обазом: уже через 20 секунд после выхода из раздевалок преимущество гостей удвоил Александр Хованов.



У "Бреста" оставалось достаточно времени на спасение, но пробить голкипера противника Сергея Большакова подопечные Сергея Пушкова так и не смогли. Жлобинчане же успели провести еще две результативные атаки: сначала автором шайбы при игре в большинстве стал Лукин, оформивший дубль, а за секунду до сирены Артем Антипов установил окончательный счет броском в пустые ворота. Таким образом, 4:0 сегодня и те же 4:0 в серии - "Металлург" сохраняет звание сильнейшей команды Беларуси.