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Хоккеисты "Металлурга" в третий раз подряд завоевали Кубок Президента
Во вторник, 16 апреля, разрешилась главная интрига сезона в белорусском хоккее - обладателем Кубка Президента в третий раз кряду стал жлобинский "Металлург", выигравший серию за чемпионство у "Бреста", передает БЕЛТА.
Четвертую игру финального противостояния принимал брестский ледовый дворец. Гости из Жлобина выходили на матч, не имея поражений в серии, - 10 и 12 марта "стальные волки" дома практически не оставили сопернику шансов (6:1 и 3:1), выездной поединок 14 апреля также завершился в пользу "Металлурга" (3:2 в овертайме). Как и два дня назад, сегодня, 16 апреля, в стартовом периоде соперники расписали ничью. По ходу отрезка опытнейший форвард жлобинчан Сергей Костицын дважды оставлял свою команду в меньшинстве, но воспользоваться этим хозяева не смогли.
В следующей трети хоккеисты тоже долгое время обходились без голов, но за три минуты до отправки на второй перерыв случился ключевой момент - шайбу в ворота "Бреста" отправил нападающий "Металлурга" Константин Лукин. Заключительный период начался для "зубров" наихудшим обазом: уже через 20 секунд после выхода из раздевалок преимущество гостей удвоил Александр Хованов.
У "Бреста" оставалось достаточно времени на спасение, но пробить голкипера противника Сергея Большакова подопечные Сергея Пушкова так и не смогли. Жлобинчане же успели провести еще две результативные атаки: сначала автором шайбы при игре в большинстве стал Лукин, оформивший дубль, а за секунду до сирены Артем Антипов установил окончательный счет броском в пустые ворота. Таким образом, 4:0 сегодня и те же 4:0 в серии - "Металлург" сохраняет звание сильнейшей команды Беларуси.
Победа в Кубке Президента стала для "стальных волков" четвертой в истории клуба. Ранее хоккеисты из Жлобина поднимали главный трофей экстралиги в 2012, 2022 и 2023 годах. Регулярный чемпионат сезона-23/24 подопечные Дмитрия Кравченко закончили только на шестом месте, но в плей-офф привычно преобразились, пройдя "Юность" в первом раунде (4:1 в серии) и "Гомель" в полуфинале (4:1). Для "Бреста", несмотря на неудачу в финале, данный сезон стал лучшим с момента создания клуба - "зубры" впервые за четверть века стали обладателями серебряных наград чемпионата Беларуси.
Фото: БЕЛТА
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