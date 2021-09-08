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Хоккеисты минского "Динамо" обыграли "Локомотив" в матче чемпионата КХЛ
Тяжелая, но заслуженная победа в день памяти во встрече команд равных. Главный тренер минского "Динамо" Крейг Вудкрофт после игры отметит выполнение плана на игру у своих хоккеистов. Накануне "зубры" добились победы в рамках регулярного сезона КХЛ над ярославским "Локомотивом" 4:3. Победную шайбу ближе к финальной сере забросит Бек с передач Бенгтссона и Альмквиста.
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