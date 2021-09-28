Хоккеисты минского "Динамо" признались, что провели далеко не лучший матч в розыгрыше КХЛ с "Амуром"

Действовали не лучшим образом, но главное - результат. Хоккеисты минского "Динамо" после победной игры в регулярном розыгрыше КХЛ с "Амуром" 2:1 признались, что провели далеко не лучший матч и в ближайшие дни предстоит работа над ошибками. "Зубры" нанесли всего 14 бросков в створ ворот "тигров". "Динамо" на седьмом месте Запада, завтра матчем с "Нефтехимиком" завершаем домашнюю серию.