Хоккеисты минского "Динамо" против подольского "Витязя" - прямая трансляция на "Беларусь 5" и "Беларусь 5 интернет"

Минское "Динамо" 8 декабря начинает трехматчевую домашнюю серию поединком с подольским "Витязем". Обе команды в последнее время пропускают много шайб в свои ворота, и поэтому болельщики могут рассчитывать на яркий хоккей с обилием заброшенных шайб. "Динамо" в турнирной таблице Западной конференции находится на восьмом месте, а соперники белорусов здесь же аутсайдеры. К слову, в начале декабря команды уже встречались в Подольске, и тогда "зубры" одержали победу. Стартовое вбрасывание на "Минск-Арене" произойдет в 19:10. Прямая трансляция на "Беларусь 5" и "Беларусь 5 интернет".