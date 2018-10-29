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Хоккеисты минского "Динамо" сегодня попытаются прервать серию из 10-ти поражений

Прервать серию из 10-ти поражений кряду! Только с такими мыслями сегодня выйдут на лед "Минск-Арены" хоккеисты "Динамо" в матче регулярного сезона КХЛ против хабаровского "Амура". В 21-м матче чемпионата оппонент одержал 6 викторий, у "зубров" - на две победы меньше. К слову, в последний раз белорусы обыгрывали "тигров" в ноябре 2016-го, почти два года назад. Прямая трансляция на "Беларусь 5" начнется в 19:25.

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