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Хоккеисты сборной Беларуси завоевали серебряные награды на Европейском юношеском фестивале

Хоккеисты сборной Беларуси до 17 лет завоевали серебряные награды на Европейском юношеском фестивале в Сараево. В решающем поединке турнира с чехами белорусы открыли счет. Егор Клавдиев отличился. Все решил заключительный период, оппонент оформил три шайбы. Поражение - 1:3.

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