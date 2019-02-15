Хоккеисты сборной Беларуси завоевали серебряные награды на Европейском юношеском фестивале

Хоккеисты сборной Беларуси до 17 лет завоевали серебряные награды на Европейском юношеском фестивале в Сараево. В решающем поединке турнира с чехами белорусы открыли счет. Егор Клавдиев отличился. Все решил заключительный период, оппонент оформил три шайбы. Поражение - 1:3.