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Хоккеисты юниорской сборной Беларуси проиграли сверстникам из Финляндии
Хоккеисты сборной Беларуси до 18 лет после победы над Россией 2:1 в овертайме накануне проиграли сверстникам из Финляндии 1:5 в рамках Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который в эти дни и проходит в финском Вуокатти. Команда Андрея Михалева свой третий поединок на турнире проведет 16 декабря в 16:00 против Латвии.
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