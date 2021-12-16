Хоккеисты юниорской сборной Беларуси проиграли сверстникам из Финляндии

Хоккеисты сборной Беларуси до 18 лет после победы над Россией 2:1 в овертайме накануне проиграли сверстникам из Финляндии 1:5 в рамках Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который в эти дни и проходит в финском Вуокатти. Команда Андрея Михалева свой третий поединок на турнире проведет 16 декабря в 16:00 против Латвии.