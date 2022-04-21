Хоккеисты "Юности" и "Металлурга" в борьбе за Кубок Президента 21 апреля на "Беларусь 5" и "Беларусь 5 интернет"

Битва за кубок Президента продолжается, а команды из Жлобина возвращаются на "Чижовка-Арену" в Минск. После четырех сыгранных поединков в серии до 4 побед одной из команд счет 2:2. Шансы по-прежнему равные, и поэтому болельщиков ожидает интересный и захватывающий хоккей. А на трибунах во время финальных матчей действительно аншлаг.