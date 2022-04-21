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Хоккеисты "Юности" и "Металлурга" в борьбе за Кубок Президента 21 апреля на "Беларусь 5" и "Беларусь 5 интернет"
Битва за кубок Президента продолжается, а команды из Жлобина возвращаются на "Чижовка-Арену" в Минск. После четырех сыгранных поединков в серии до 4 побед одной из команд счет 2:2. Шансы по-прежнему равные, и поэтому болельщиков ожидает интересный и захватывающий хоккей. А на трибунах во время финальных матчей действительно аншлаг.
Итак, матч "Юность" - "Металлург" начнется в 19.00. Прямая трансляция на наших спортивных каналах "Беларусь 5" и "Беларусь 5 интернет".
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