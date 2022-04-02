Хоккеисты "Юности" уверенно побеждают "Неман" в рамках 4-го матча Кубка Президента

Минская "Юность" перед переездом серии в столицу увеличивает свое преимущество. Накануне в Гродно команда ездила в гости к "Неману" в рамках 4-го матча Кубка Президента по хоккею, где добыла уверенную победу 4:0. Шайбами отметились Барковский, Кашкар, Павлович и Ровба. Таким образом счет в серии до четырех побед становится 3:1 в пользу подопечных Евгения Есаулова.