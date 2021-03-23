Хоккей. 1/2 финала Кубка Президента. "Шахтер" против "Гомеля"

Удастся ли солигорскому "Шахтеру" восстановить паритет в полуфинальном противостоянии Кубка Президента по хоккею с "Гомелем"? Пока команда из города над Сожем ведет в серии до четырех побед со счетом 2:1. Причем в двух поединках гомельчане сумели спасти, казалось бы, уже проигранные матчи. Четвертый поединок этой увлекательной серии пройдет сегодня. Прямая трансляция начнется на "Беларусь 5" в 19:20.