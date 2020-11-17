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Хоккей. А. Китаров возвращается в ХК "Юность-Минск"

Нападающий Александр Китаров вернулся в Экстралигу. Форвард перешел встоличную "Юность". Об этом сообщает пресс-служба клуба. В джерси"столичных медведей" Александр поучаствовал в 196-ти матчах, триждыстановился чемпионом страны и один раз обладателем Континентального кубка. Иеще две кадровые новости из стана "Юности". В состав вернулсянападающий молодежной сборной Беларуси Валентин Демченко. И покинулрасположение команды опытный форвард Павел Развадовский.

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